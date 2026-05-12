Merve Dinçel Kavurat Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçel Kavurat, altın madalya aldı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda tatamiye çıktı.

Şampiyonada bir numaralı seribaşı olarak yer alan Merve, son 16 turunda Azerbaycan'dan Maryam Mamadovai, çeyrek finalde İtalya'dan Anna Frassica, yarı finalde ise Yunanistan'dan Adiba Asimi'yi yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu finalde Bulgaristan'dan Erika Karabeleva'yı 2-0 yendi ve kariyerinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 62 kiloda mücadele eden Hatice Pınar Yiğitalp turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Enes Kaplan'dan ilk Avrupa madalyası

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronz alarak elde etti.

Son 32 turunda Arnavutluk'tan Tedi Likometi'yi, son 16 turunda Slovenya'dan Domen Molj'u, çeyrek finalde ise Romanya'dan Scutaru Tristan'ı eleyen Enes, yarı finalde Belaruslu Georgii Gurtsiev ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya aldı. Enes, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

Erkekler 80 kiloda Yiğithan Kılıç ise turnuvadan son 32 turunda elendi.