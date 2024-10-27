Merve İlden'den Avrupa Şampiyonasında 2 Bronz Madalya

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 55 kiloda milli sporcu Merve İlden, 2 bronz madalya kazandı.
Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun akşam seansında genç kadınlar 55 kiloda Merve İlden podyuma çıktı.
Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 82, toplamda da 181 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli halterci, silkmede ise 99 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.
Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı 6 altın, 5 gümüş, 5 de bronz olmak üzere 16'ya ulaştı.
Organizasyona akşam seansında 23 yaş altı erkekler ve kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.
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