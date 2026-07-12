Meryem Hanne Erbil: Depremden Altın Madalyalara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meryem Hanne Erbil: Depremden Altın Madalyalara

Meryem Hanne Erbil: Depremden Altın Madalyalara
12.07.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde aileni kaybeden Meryem, Para Atlet Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

ADIYAMAN'da, depremde yıkılan evlerinin enkazında annesi, babası ve kardeşini kaybeden, kendisi ise 3 gün sonra çıkarılıp sağ kolu ampute edilen Meryem Hanne Erbil (21), Para Atlet Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı branşta altın madalya kazandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da Meryem Hanne Erbil ve ailesinin yaşadığı ev de yıkıldı. Enkazda anne ve babasıyla kardeşini yitiren Erbil, 3 gün sonra kurtarıldı. Sağ kolunu kaybeden depremzede sporcu Meryem Hanne Erbil, Diyarbakır'da geçen hafta düzenlenen ve 69 sporcunun katıldığı Para Atlet Türkiye Şampiyonası'nda gülle ve cirit atma ile 100 metre branşlarında Türkiye şampiyonu oldu.

Spor hayatına 11 yıl önce eskrimle başladığını belirten Meryem Hanne Erbil, "11 ili etkileyen 6 Şubat felaketini yaşadım. O gün ailemi kaybettim. Annemi, babamı ve küçük kardeşimi. Bir de sağ kolumu kaybettim. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok kötü olaylar yaşadım. Daha sonrasında spor hayatıma tekrar eskrimle başladım. Öncesinde devam ettiğim bu branşa geri döndüm. Eskrim hocalarım farklı sporları da deneyebileceğimi söyledi. Atletizme yöneldim ve bu branşta yeteneğimin olduğunu fark ettim. Cirit ve gülle atmada denemeler yaptım. Henüz çok yeniyim ama severek yapıyorum ve başarabileceğime inanıyorum. İki hafta önce Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Paralimpik branşlarda cirit atma, gülle atma ve 100 metrede Türkiye birincisi oldum. Üç madalya kazandım" dedi.

Antrenmanlarına devam ettiğini belirten Erbil, "İlk hedefim ocak ayında yapılacak olimpik deneme yarışmaları. Ardından şubat ayında Dubai'deki turnuvaya katılmak istiyorum. Daha sonrasında 2027'de Kazakistan ve Özbekistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum. Tabii ki tüm sporcuların en büyük hayali olan 2028 Olimpiyatları'na katılmak için de çalışıyorum" diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğunu belirten Meryem Hanne Erbil, "Bir yandan üniversite hayatım, bir yandan spor hayatım, elbette zorlu oluyor. Ancak ikisini bir arada dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyorum. Hem eğitimime hem sporuma zaman ayırıyor, hiçbirini geride bırakmadan çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'MERYEM ÖRNEK BİR SPORCU'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ise Meryem'in çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Deprem sonrası gençlerimizin sporla birlikte sosyal hayata kazandırılması açısından örnek öğrencilere, örnek sporculara ihtiyacımız vardı. Meryem, Adıyaman adına çok güzel bir şekilde örnek sporcu olarak kendini gösterdi. Biz Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak, bizlere başvuran ve spor yapmak isteyen, depremde de maalesef zor durumda kalan tüm gençlerimizi spora yönlendirerek en uygun branşlarda destek vermeye çalışıyoruz. Meryem kızımız inşallah bu azmini sürdürecek. Aynı zamanda üniversitede de başarılı bir öğrenci" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Erbil, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meryem Hanne Erbil: Depremden Altın Madalyalara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu
Rusya’da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var Rusya'da 4 gemiye İHA saldırısı: Can kaybı var

14:10
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi
Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
13:48
Meclis’te kritik hafta Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
12:46
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
Ağrı Dağı'nda kaybolan dağcıdan 112 gün sonra acı haber
12:42
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
12:10
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
Borçlar 72 Aya Kadar Taksitlendirilecek
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:29
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 14:19:23. #7.12#
SON DAKİKA: Meryem Hanne Erbil: Depremden Altın Madalyalara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.