Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Kaptan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Kaptan

Messi, 2026 Dünya Kupası\'nda Kaptan
08.06.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin kaptanı olarak altıncı kez sahada olacak.

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'in kaptanlığını üstlenerek altıncı kez turnuvada boy gösterecek.

Turnuva sırasında 39 yaşına girecek olan forvet, dört yıl önce Katar'da Fransa'yı penaltı atışlarında yenerek ülkesini üçüncü Dünya Kupası zaferine taşımıştı.

Messi, 26 maçla Dünya Kupası'nda en fazla maça çıkan oyuncu rekorunu elinde tutuyor.

Bu yaz futbolun en büyük etkinliğinde altıncı kez yer alan tek oyuncular olarak Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41) ile sahada olacak.

Messi, Inter Miami'nin Major League Soccer'daki son maçında oyundan alınmıştı, ancak kulübü, oyuncunun sakatlık geçirmediğini ve sol hamstringinde "kas yorgunluğu" yaşadığını açıkladı.

Arjantin milli takımında 198 maça çıkan Messi, ülkesinin Teksas'ta Honduras ve ardından Alabama'da İzlanda ile oynayacağı iki hazırlık maçında da forma giyerse 200 maç barajına ulaşacak.

2022'de turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Aston Villa'dan Emiliano Martinez'in yanı sıra, diz sakatlığı nedeniyle Premier Lig sezonunun sonunu kaçıran Manchester United'dan Lisandro Martinez ve Tottenham'dan Cristian Romero da kadroya seçildi.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister ve Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez de ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallerin kadrosunda yer alıyor.

Atletico Madrid'den Julian Alvarez ve Inter'den Lautaro Martinez, 2022'de kupayı kaldıran ve unvanını korumak için geri dönen 17 oyuncudan biri.

Arjantin, J Grubu'nda yer alıyor. İlk maçını Kansas City'de 'e karşı oynayacak. Ardından 22 Haziran'da Dallas'ta ve ile karşı karşıya gelecek.

Kadroda yer almayan önemli isimler arasında, formda olan Aston Villa forveti Emi Buendia, Roma'daki sezonu sakatlık nedeniyle kesintiye uğrayan forvet Paolo Dybala ve 18 yaşındaki Real Madrid kanat oyuncusu Franco Mastantuono bulunuyor.

Arjantin Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Defans: Leonardo Balerdi (Marsilya), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Kaynak: BBC

Lionel Messi, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Kaptan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:01:23. #7.13#
SON DAKİKA: Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Kaptan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.