Messi, Asturias Prensesi Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Messi, Asturias Prensesi Ödülü'nü Kazandı

03.06.2026 17:22
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Lionel Messi, prestijli Asturias Prensesi ödülünün spor dalında sahibi oldu. Ödül, Messi'nin yeteneği ve hayırseverlik çalışmaları nedeniyle verildi.

İspanya'da kraliyet tahtının varisi tarafından verilen ve ülkenin en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Asturias Prensesi ödüllerinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi, spor dalında ödüle layık görüldü.

Asturias Prensesi Ödülleri jürisi, Arjantinli 38 yaşındaki futbolcu Lionel Messi'nin spor ödülünü kazandığını duyurdu.

Messi'nin, Arjantin Milli Takımı'nda ve kulüpler düzeyinde futbolcu olarak "göz kamaştırıcı yeteneği ve olağanüstü spor kariyeri" olduğunu vurgulayan jüri, Messi'nin aynı zamanda "en dezavantajlı çocukların eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini teşvik etmek için yaptığı muazzam ve devam eden hayırsever çalışmaları, sahadaki örnek davranışları, tutarlılığı, alçakgönüllülüğü ve kolektif oyuna olan bağlılığı nedeniyle herkesin saygı ve hayranlığını kazanması" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Jüri Başkanı Teresa Parales, basına açıklamasında, bu yıl spor dalında çok önemli adayların olduğunu ifade ederek "Çok fazla tartışma oldu. Her zaman olur, ama bu da onu güzel kılan şeydir. Bence, sorsak, kimse oyuncudan (Messi) tek bir olumsuz davranış bulamaz. Futbol, çok fazla tutku uyandıran bir spor ve bazen hareketler kontrolden çıkabiliyor. Bu normal." dedi.

Asturias Prensesi ödülü kapsamında Messi'ye, 50 bin avro para, bir diploma, bir Joan Miro heykelciği ve Asturias Prensesi Vakfı'nın rozeti verilecek.

İspanya Kralı 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve tahtın varisi Asturias Prensesi Leonor'un katılacağı ödül töreni İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentinde ekim ayında yapılacak.

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de dünya şampiyonu olan ve bu yıl altıncı dünya şampiyonasına katılacak Messi, 2004-2021 yılları arasında Barcelona'da forma giydi. Paris Saint Germain'de 2 sezon oynayan Messi, şu anda ABD'nin Inter Miami kulübünün kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: AA

Lionel Messi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, Asturias Prensesi Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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