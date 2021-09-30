Barcelona, hem İspanya Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde dibe doğru gidiyor. Katalan devi, Şampiyonlar Ligi gruplarında şu anda averajı en kötü olan 2. takım. İlk sırada -7 ile Malmö var, ikinci sırada Barça yer alıyor. Barcelona, Messi'den sonra Avrupa'ya tarihindeki en kötü başlangıcı yaptı.
İlk maçta Bayern Münih'e evinde 3-0 kaybederken, etkisiz futbol ortaya koyan Katalanlar'a aynı tarifeyi Benfica da uyguladı.
Barcelona, ligde de iyi gitmiyor. Zayıf takımlar Granada ve Cadiz'le berabere kaldı. Bilbao'dan 1 puanı zor aldı. Özellikle Cadiz ve Granada maçlarındaki etkisiz futbol tepki çekti. Ronald Koeman'ın görevden alınması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı - Son Dakika Spor