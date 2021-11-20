Messi Fransa'da başlangıcı yaptı...

Ligde son üç maçından galibiyetle ayrılan Paris Saint Germain puanını 37'ye yükseltti. Nantes 18 puanda kaldı.

Paris Saint Germain'de kaleci Keylor Navas 65. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından Sergio Rico kaleye geçti.

Lionel Messi , Paris Saint Germain'de maça 11'de başladı. Arjantinli yıldız, Fransa Ligi'nde ilk golünü attı. Sergio Ramos yine maç kadrosunda yer almadı.

Paris Saint Germain'in gollerini 2. dakikada Kylian Mbappe , 81. dakikada Dennis Appiah (kendi kalesine) ve 87. dakikada Lioınel Messi kaydetti. Nantes'ın tek golü 76. dakikada Randal Kolo'dan geldi.

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain , Nantes 'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Paris Saint Germain oldu.

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