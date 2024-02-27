Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.

27.02.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir hareket olay yarattı.

Rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası kendisine hakim olamayan Ronaldo, tribünlere uygunsuz bir harekette bulundu. Portekizli'nin bu hareketi ses getirirken, Suudi Arabistan medyası, Ronaldo'ya soruşturma açıldığını iddia etti.

Messi tezahüratı sonrası kendine hakim olamayan Cristiano Ronaldo başına iş açtı

Haberde; görüntülerin değerlendirilip, kısa bir sürede kararın açıklanacağı belirtildi. Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği gelen iddialar arasında.

Ronaldo\'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı

Cristiano Ronaldo, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gursel kalen: Seyirciler siz kimsiniz uğraşmayın adamla. Adam sizin senelik kazancınızı bir dakikada kazanıyor. Ayağındaki krampona gücünüz yetmez. 14 3 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement