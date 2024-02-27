Ronaldo\'nun Messi tezahüratı sonrası yaptığı hareket başına iş açtı

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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yaptığı bir hareket olay yarattı.

Rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası kendisine hakim olamayan Ronaldo, tribünlere uygunsuz bir harekette bulundu. Portekizli'nin bu hareketi ses getirirken, Suudi Arabistan medyası, Ronaldo'ya soruşturma açıldığını iddia etti.

Haberde; görüntülerin değerlendirilip, kısa bir sürede kararın açıklanacağı belirtildi. Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği gelen iddialar arasında.