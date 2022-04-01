Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor - Son Dakika
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Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor

01.04.2022 21:09

Uzun yıllar formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi için Inter Miami'nin harekete geçtiği iddia edildi. ABD ekibinin transferi gerçekleştirmesi durumunda ise Livepool'un yıldızı Salah'ın PSG'nin yolunu tutması bekleniyor.

MESSI'Yİ İKNA ETMEK KOLAY DEĞİL

Fanatik'in AS'tan aktardığı habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami, yaz aylarında Lionel Messi'yi kadrosun katmak için PSG'ye önemli bir teklif sunmayı planlıyor. Arjantinli yıldızı ikna etmenin kolay olmayacağı düşünülse de, Inter Miami yıldız futbolcuyla yakından ilgileniyor.

PSG'YE ORTA DOĞU'DAN YILDIZ

PSG'de ise Lionel Messi'nin takımdan ayrılması durumunda ilk hedef Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah olacak. Fransız ekibi söleşmesi 2023 yıl9ında sona erecek olan ve henüz Liverpool ile kontrat görüşmelerinde sonuca varamayan yıldız futbolcuyu büyük bir fırsat olarak görüyor. Aynı zamanda PSG'nin Başkanı Al Khelaifi, takıma bir süredir Orta Doğu'dan bir yıldız transfer etme fikrini düşünüyor.

MESSI'NİN KARARI BEKLENİYOR

PSG'nin en son Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası taraftarların tepkisine maruz kalan Lionel Messi'nin kararı transferlerde kilit nokta olacak.

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