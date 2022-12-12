Messi'yi sıkıntılı günler bekliyor! FIFA, Dünya Kupası mücadelesinde olanlar yüzünden harekete geçti - Son Dakika
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Messi'yi sıkıntılı günler bekliyor! FIFA, Dünya Kupası mücadelesinde olanlar yüzünden harekete geçti

12.12.2022 10:13
Messi'yi sıkıntılı günler bekliyor! FIFA, Dünya Kupası mücadelesinde olanlar yüzünden harekete geçti

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in Hollanda'yı penaltılarla yendiği karşılaşma ve sonrasında yaşananların yankısı sürmeye devam ediyor. Lionel Messi maçtan sonra hakem Lahoz hakkında ağır konuşurken, Beşiktaşlı Weghorst'a da "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." demişti. Yaşananlar sonrası FIFA, hakeme tepki gösteren Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması açtı.

Arjantin, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı seri penaltı atışları sonunda eleyerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından hakem hakkında sert konuşan Lionel Messi ve Emiliano Martinez için FIFA harekete geçti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Zorlu maçın ardından Lionel Messi, röportaj verdiği sırada kendisine bakan Hollandalı Weghorst'a "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." demişti. Mundo Deportivo'nun verdiği haberine göre, hakem Lahoz hakkında da sert ifadeler kullanan Messi ve Emiliano Martinez için FIFA disiplin soruşturması başlattı.

"GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ HAKEMDİ"

Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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