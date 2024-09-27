Mesut Çebi Hentbol Federasyonu Başkanı - Son Dakika
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Spor

Mesut Çebi Hentbol Federasyonu Başkanı

Mesut Çebi Hentbol Federasyonu Başkanı

Çebi, çocukların hentbola ilgisini artırmayı ve tesisleşmeyi hedefliyor.

27.09.2024 17:49
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? Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlığına seçilen Mesut Çebi, çocukların hentbola ilgisini artırmakla işe başlayacaklarını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nda kullanılan 220 oydan 112'sini alarak başkanlığa seçilen Mesut Çebi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çebi, görevdeki ilk icraatına ilişkin "En popüler adımımız çocukları hentbola dahil etmek, çocukların hentbola karşı kaybettikleri ilgiyi geri getirmek olacak ve futboldaki camia kulüpleri bu işin içine dahil etmek olacak, işin startını böyle vereceğiz." dedi.

Salonların dolması için çalışacaklarını dile getiren Çebi, "Tesisleşme konusunda bir müjdem var, önümüzdeki hafta kısmetse onu açıklayacağız. Allah'ın izniyle çıktığımız yolda vatan millete hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çebi, A Milli Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı Macaristan'daki EHF Kadınlar Avrupa 2024 Şampiyonası için de "Milli takımlarla hedefimiz tabii inşallah olimpiyatlar, çıtayı en yükseğe koymak lazım. Tabii olimpiyat şampiyonluğuna koymak lazım, tabii ki bu iş biraz zaman alacak ama hedefimiz ay-yıldızlı bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Seçimde yarıştığı adaylar için "Biz rakibiz, düşman değiliz." diyen Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağ olsunlar diğer adaylara da teşekkür ediyorum, nezaketle alakalı en ufak bir problem yaşamadık. Onların destekçilerinden de keza aynı şekilde, hiç bir sorun olmadı. Bu konu bizi mutlu ediyor, camianın birleştiğini, bütünleştiğini rakip olsa da bir arada hareket edebildiğini gösteriyor. Bizim de yapmak istediğimiz buydu, inşallah bundan sonra daha da iyi gidecektir."

Kaynak: AA

Milli Takım, Politika, Spor, Son Dakika

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