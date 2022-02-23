Mesut Özil, İstanbul'da kaldı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı. İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut'un tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kararı alındı.