Mesut Özil, İstanbul'da kaldı - Son Dakika
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Mesut Özil, İstanbul'da kaldı

23.02.2022 11:17
Mesut Özil, İstanbul'da kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı. İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut'un tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kararı alındı.


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Mesut Özil, İstanbul, Play Off, Prag, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mesut Özil, İstanbul'da kaldı - Son Dakika


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