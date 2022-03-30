Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz

30.03.2022 19:13
Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" dedi.

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, açıklamalarda bulundu. Düzenlenen ödül töreninde yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Mete Gazoz, "Bundan yaklaşık 4-5 sene önce ilk defa burada olmuştum. Yeniden daha değerli bir kategoride burada olmak çok güzel. İnşallah bu gecenin sonunda buradan ödül ile birlikte bir kez daha çıkmış olurum" diye konuştu.2021 Tokyo Olimpiyatlarının geride kaldığını ve önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu dile getiren Mete Gazoz, "Bu saatten sonra artık sporu bıraktıktan sonra konuşmam çok daha güzel olur benim için de. Malum pandemiden dolayı olimpiyatlar 1 sene sonra yapıldı. Bu o zaman için daha güzeldi. Bizim için daha fazla hazırlanma süreci oldu. 2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı TCG Barbaros fırkateyni, NATO unsurlarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı İşitme engelli milli güreşçi Olukman, olimpiyat şampiyonluğu için form tutuyor İşitme engelli milli güreşçi Olukman, olimpiyat şampiyonluğu için form tutuyor

Mete Gazoz, Olimpiyat, Gillette, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mete Gazoz: 2024 olimpiyatlarında takım olarak madalya hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement