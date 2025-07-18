Mete Gazoz aşkını ilan etti

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Mete Gazoz, bu başarısıyla Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat altınını kazandırmıştı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi bir kez daha gururlandıran Gazoz, bu kez açılış töreninde Türk bayrağını taşıyan isim olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Spor başarıları kadar sade duruşuyla da takdir toplayan 25 yaşındaki milli okçu, bu kez sosyal medyada yaptığı romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Gazoz'un gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Peş peşe yayınladığı karelerde oldukça mutlu görünen Mete Gazoz'un bu paylaşımı, hayranlarından da tam not aldı.