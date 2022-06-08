Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

08.06.2022 11:24
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, oğlunun yılda sadece 10 gün izin yaptığını belirterek, ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olabilmek için çalıştığını ve bu sayede bir ilki de gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası ve antrenörü Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, oğlunun yılda sadece 10 gün izin yaptığını belirterek, ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olabilmek için çalıştığını ve bu sayede bir ilki de gerçekleştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından genç nesilleri erken yaşta spor kültürüyle tanıştırmak, spor yoluyla bedensel ve sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirdiği Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ), Mustafa Şerbetçi İlkokulunda öğrenciler ile buluştu.

Programa Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un babası Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ile İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş, daire amirleri, ilkokul öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Programda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Başkanı Seyid Bilal Porsun tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener adına katılımcılara 'Teşekkür Belgesi' takdim edildi.

Programın ardından 25 Ağustos Spor Salonu'nda 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz tarafından öğrencilere yakın mesafeden ok atışı eğitimi verildi.

Öğrencilere ok atışlarındaki teknikleri gösteren Metin Gazoz, Olimpiyat şampiyonu oğlu milli okçu Mete Gazoz'un 2024 Paris Olimpiyatları'nda, ikinci kez altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinde bir ilki başarmayı hedeflediğini söyledi.

İnebolu'daki çocukların çok enerjik ve aktif olduğunu belirten Gazoz, çocukların salondaki yeteneklerini çok iyi gördüğünü belirterek, "Hayatlarında belki ilk defa ok ve yayla buluşuyorlar ama belki olimpiyatlardan, belki kendi içlerinden gelen merakla çok güzel ok attılar. Güzel yapılacak çalışmalarla aralarından çok güzel şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" dedi.

Mete Gazoz'un şu anda Almanya'da milli takım ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda olduğunu ifade eden Metin Gazoz, "Pazar gününe kadar yarışmaları var. İnşallah pazar günü güzel bir madalya ile yarışmayı bitiririz. Birçok sporcumuzu kürsüde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Mete Gazoz'un 2024 Paris Olimpiyatları'nda ikinci kez kürsüye çıkmayı hedeflediğini belirten Metin Gazoz, "Mete, şu anda 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası ve bundan sonraki yarışmalar, düzenlenecek olan uluslararası yarışmalar, olimpiyatlara puan veren yarışma olacak. Yani ülke adına Mete ter döküp puan toplamaya çalışacak. Aldıkları puanlarla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkını kazanacaklar. Hedef şu anda 2024 Paris Olimpiyatları. Paris Olimpiyatları'nda Mete'nin hedefi de öncelikle bireyselde dünya okçuluğunda iki tane altın madalya alan bir okçu yok, olimpiyat tarihinde yok. Mete bir ilki gerçekleştirmek istiyor" şeklinde konuştu.

Metin Gazoz, oğlunun ikinci kez olimpiyat şampiyonu olabilmek için yılda yaklaşık 10 gün izin yaptığını, diğer günlerini de çalışarak geçirdiğini kaydetti.

(Muhammed Kömeçoğlu - İHA)

Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor
Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

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Kaynak: İHA

Mete Gazoz, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

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