Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
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Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmak istiyor

Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti. Paris'e takım halinde güçlü bir şekilde gittiklerini söyleyen Mete, takım maçlarını herkesin izlemesini tavsiye etti. Mete Gazoz, Fetih Kupası'nda yarıştığı için mutlu olduğunu ve Paris öncesi hazırlıklarının çok iyi gittiğini ifade etti.

29.05.2024 16:59
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Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen 12. Fetih Kupası'nın final müsabakalarında mücadele eden Mete Gazoz, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na takım halinde çok güçlü bir şekilde gittiklerini belirterek, "Olimpiyat tarihimizde ilk defa takım madalyası kazanabiliriz. Bu yüzden takım maçlarını herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Paris öncesi çok güçlüyüz. Tokyo'da şampiyon oldum. Paris'e de yeniden olimpiyat şampiyonu olmak için gidiyorum. Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Paris'te de istediğimiz sonuçları alacağız." ifadelerini kullandı.

Fetih Kupası'nda yarıştığı için çok mutlu olduğunu belirten Mete Gazoz, "Biraz yorgunum. Güney Kore'deki Okçuluk Dünya Kupası'ndan geldim. Bir gün sonra da burada mücadele etmeye başladım. Güzel bir turnuva geçirdim. Finalde arkadaşım Ulaş Berkim Tümer'e kaybettim. Mutsuz değilim aksine çok daha mutlu oldum. Ulaş'ın güzel performans göstermesi iyi bir şey. Paris öncesi bu durum çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mete Gazoz, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika

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