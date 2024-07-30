Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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Spor

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna çıktı

Milli okçu Mete Gazoz, Paris'teki müsabakalarda başarılı performansıyla son 16 turuna yükseldi. İlk turda Şilili rakibini 6-0 mağlup eden Gazoz, ikinci turda Tayvanlı rakibini 6-2 yenerek bir üst tura çıktı. Gazoz, son 16 turunda Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

30.07.2024 20:07
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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