- Mete Gazoz ve 511 sporcu Samsun'da şampiyonluk için ok atıyor

SAMSUN - Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası şampiyonluğu için Mete Gazoz ve 511 sporcu Samsun'da ok atıyor.

25-28 Kasım tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Türkiye Okçuluk Federasyon Kupası mücadelesi son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da aralarında bulunduğu 512 sporcu ile Samsun'da devam ediyor. Müsabakalarda 225 kadın, 287 erkek sporcu şampiyonluk için ter döküyor.

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında olan Salon Okçuluk Federasyon Kupası Samsun'da yapılıyor. Kupanın önemi: şubat ayında yapılacak olan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na buradaki başarılı sporculardan seçilecek. 2 kategoride yarışmalar yapılıyor. Klasik yayda 291, makaralı yayda ise 221 sporcu yarışıyor. Toplamda 512 sporcu Samsun'da yarışıyor. Bizim hamdolsun salonumuz dünyada benzeri nadir olan salonlardan bir tanesi. Açık havamız da var. Mete Gazoz'un başarısının ardından Samsun'da da okçuluğa çok büyük bir merak oluştu. Samsun'dan katılan sporculardan da başarı bekliyoruz. Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'da bu turnuvada yer alıyor. Şu anda bir olimpiyat şampiyonu Samsun'da mücadele veriyor. Şehrimiz adına çok güzel bir durum. Samsun'un okçuluk sporuna gösterdiği ilgi ve alaka da çok güzel" dedi.

Turnuvanın kupa töreni 28 Kasım Pazar günü yapılacak.