Metecan Birsen ile Fenerbahçe Yolları Ayrıldı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki farklı dönemde sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yolların ayrıldığı açıklandı. Metecan, Fenerbahçe forması altında 1 Euroleague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL