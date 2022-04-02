Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz"

02.04.2022 18:30
Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz"

İstanbulspor deplasmanından 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin, iyi oynadıklarını ifade ederek, "Boş dönmekten iyidir" dedi.

İstanbulspor deplasmanından 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Metin Diyadin, iyi oynadıklarını ifade ederek, "Boş dönmekten iyidir" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, takımını tebrik ederek, "İstanbulspor, ligin 2-3 tane organize takımlardan bir tanesi. Maçtan önce de kurguladığımız gibi özellikle 2. bölge savunması ve geçişlerde kontra atakları oldukça iyi yaptık. Rakibe de 1-2 pozisyon verdik ama net pozisyonlarımız da vardı. Son dakikada galibiyet gelebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler hem de oyun formatına sadık kaldılar. Bazen maçın sonlarında gelen golle galibiyet gelebiliyor, öyle bir şey olsa çok güzel olurdu. İyi oynayarak dönüyoruz, boş dönmekten iyidir" dedi.

Hakem kararları ile ilgili de konuşan Diyadin, "2 taraf için de pozisyonlar vardı. Maçın heyecanıyla bütün teknik adamlar yapıyoruz ama hakemler de, biz nasıl genç oyuncu oynattığımız zaman hata lüksünü kabullenmiş oluyoruz. Hakemler de doğal olarak yeni, herhalde bu ligde ikinci, üçüncü maçı. Hakem 2 taraf için de hatalar yaptı, kabullenmek durumundayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Gençlerbirliği: 0 Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, İstanbulspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Diyadin: 'İyi oynayarak dönüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 18:41:49. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Diyadin: "İyi oynayarak dönüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement