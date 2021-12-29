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Metin Doğan: "Fenerbahçe'de kaos oluşturulmuş, herkes birbirini ötekileştirme çabasında" - Son Dakika

Metin Doğan: "Fenerbahçe'de kaos oluşturulmuş, herkes birbirini ötekileştirme çabasında"

29.12.2021 11:27
Metin Doğan: "Fenerbahçe'de kaos oluşturulmuş, herkes birbirini ötekileştirme çabasında"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, sarı-lacivertlilerde kaos ortamı oluştuğunu ifade ederken, sevgisizliğin camia içinde hakim olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, sarı-lacivertlilerde kaos ortamı oluştuğunu ifade ederken, sevgisizliğin camia içinde hakim olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen organizasyona dernek yönetim kurulu üyeleri Hakan Yeşilkaya, Suat Açıkbaş, Savaş Adalet ve Rıdvan Baysal da hazır bulundu. Dernek Başkanı Metin Doğan, Fenerbahçe'de ciddi bir kaos ortamı oluşturulduğunu söyleyerek, "Kaos ortamını bitirecek kişi Ali Koç. Herkesi kucaklaması, kaosu bitirecek tedbirler alması gerekiyor. Bu şekilde yürümüyor, Fenerbahçe küçülmeye ve bölünmeye devam ediyor. Biz sadece Fenerbahçe adına konuşuyoruz, amacımız Fenerbahçe'de birlik ve beraberlik olması. Kulüpte bir kaos yaşanıyor, kimse farkında değil ama Fenerbahçe küçülüyor. 2018 kongresinden sonra Fenerbahçe'de ötekileştirme kültürü gelişti, ya bendensin ya da değilsin şeklinde. Şeffaf, muhalif düşüncelere saygı gösteren bir zihniyetin var olduğu görünse de kulüpte hiçbir eleştirel harekete tahammül kalmamış. Herkes birbirini ötekileştirme çabasında. Galatasaray, Beşiktaş ve diğer kulüplere gösterilen Fair-Play anlayışını yarısını bu camianın mensuplarına gösterin. Biz kapalı kapılar ardında konuşmayız. Fenerbahçe'de sevgi bitti, önce bizim yeniden sevgi ortamını oluşturmamız gerekiyor. Sevgisizlik ortamı sevgiye dönüşmelidir. Birbirini sevmeden saymadan başarı gelmez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Metin Doğan, Fenerbahçe, Adalet, Savaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Doğan: 'Fenerbahçe'de kaos oluşturulmuş, herkes birbirini ötekileştirme çabasında' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Metin Doğan: "Fenerbahçe'de kaos oluşturulmuş, herkes birbirini ötekileştirme çabasında" - Son Dakika
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