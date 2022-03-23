Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

23.03.2022 15:02
Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı.

Kulüp olarak tarihin en önemli genel kurulunu yapacaklarının altını çizen Metin Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15'inci sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak bir hedef değil ise. Şubat ayı divan konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için de durumu netleştireyim. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.


- Derdik
YORUMLAR
500
Metin Öztürk: 'Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim' Metin Öztürk: 'Ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim' Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi! Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!

Metin Öztürk, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:24:57. #1.13#
SON DAKİKA: Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement