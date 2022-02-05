Üye Girişi
Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da - Son Dakika

Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da

05.02.2022 20:40
Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giyip, A Milli Takım'ın formasını da terleten Mevlüt'ün imza töreninden görsellerin paylaşıldığı açıklamada, "Mevlüt'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:47:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement