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MHK, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı - Son Dakika
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MHK, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı

Merkez Hakem Kurulu, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı. Açıklanan listede Kayseri'den 8 yeni isim yer alırken toplam 16 hakem ve 5 gözlemci görev yapacak.

MHK, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı
20.01.2024 - 08:36,  Güncelleme: 08:42
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Merkez Hakem Kurulu, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, 2023-2024 Futbol Sezonu Devre Arası C Klasman Hakem, C Klasman Yardımcı Hakem, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem, Kadın Bölgesel Hakem, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem ve C-B Klasman Gözlemci listelerini açıkladı. Açıklanan listede Kayseri'den 8 yeni isim yer alırken toplam 16 hakem ve 5 gözlemci görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri'den C Klasman Hakem listesinde Özgür Reha Alıcı, Ramazan Haymana, C Klasman Yardımcı Hakem listesinde Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Erkan Kırçıl, Bölgesel Hakem listesinde Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam, Bekir Kahraman, Hacı Güverti, Bölgesel Yardımcı Hakem listesinde Kadir Çelikbaş, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan, İbrahim Bayram, Bölgesel Kadın Hakem Sema Çetin ve Bölgesel Kadın Yardımcı Hakem listesinde Sinem Özpınar görev yapacak. Açıklanan liste sonrası Kayseri Bölgesi'nden görev yapacak hakemler ve gözlemciler ise şu şekilde:

C Klasman Hakemleri: Özgür Reha Alıcı, Ramazan Haymana

C Klasman Yardımcı Hakemleri: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Erkan Kırçıl

Bölgesel Hakemleri: Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç, Hakan Çam, Bekir Kahraman ve Hacı Güverti

Bölgesel Yardımcı Hakemleri: Kadir Çelikbaş, Nusret Yıldırım, Yasin Emre Ceylan, İbrahim Bayram,

Bölgesel Kadın Hakem: Sema Çetin

Bölgesel Kadın Yardımcı Hakem: Sinem Özpınar

C Klasman Gözlemci: Fahri Aksoy

Bölgesel Gözlemciler: Ceyhun Gürbüz, Naci Serkan Sarıkaya, Ramazan Koca, Ünal Adıgüzel - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Merkez Hakem Kurulu, Ahmet Ulu, Kayseri, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK, 2022-2023 futbol sezonu devre arası hakem ve gözlemci klasmanlarını açıkladı - Son Dakika


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