MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK Başkanı\'nın istifası sonrası Ali Koç\'un o sözleri yeniden gündemde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı'nın istifasının ardından Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Koç'un, "Mevcut MHK Başkanı'nın, Türk futbolunun bekası ve faydası için aklıselim bir şekilde kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor. Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak" sözleri yeniden hatırlandı.

MHK Başkanı'nın görevinden istifa etmesinin ardından, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı dikkat çeken açıklama yeniden gündeme geldi.

"KENDİ RIZASIYLA AYRILMASI GEREKİYOR"

Ali Koç, o dönem MHK Başkanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut MHK Başkanı'nın, Türk futbolunun bekası ve faydası için aklıselim bir şekilde kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor."

"SONU KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Koç, açıklamasının devamında ise oldukça sert ifadeler kullanmış ve şu sözleri söylemişti:

"Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak."

MHK Başkanı'nın istifasının ardından Ali Koç'un geçmişte sarf ettiği bu sözler yeniden gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında 29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 isim gözaltına alınmıştı.

Üç günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanmıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Tutuklanmasının ardından Gündoğdu, 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa etmiş ve istifa dilekçesi avukatları aracılığıyla TFF'ye iletilmişti.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduFenerbahçeAli KoçSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dracarys null Dracarys null:
    gs de bu biz söyledik diyerek ortaya çıkar. 1 1 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Bundan sonra bir açıklama yapmıştı özür dilemiş desteklediğini söylemişti. 1 1 Yanıtla
  • murat aygun murat aygun:
    ADAMI ÖVDÜĞİ SÖZLERİDE PAYLAŞIN. VİDEOSU BİLE VAR. REKLAM ALACAĞIZ DİYE YALAKALIK YAPMAYIN. ÜLKEDE MHK İSTİFA DEMEYEN TEK KLÜP FENERBAHÇEDİR. 1 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    İDDAA KALKMADIĞI SÜRECE ŞİKE BİTMEZ 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Aracı olanlar e-Devlet’e akın edecek Yeni uygulama başladı Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı
Karı kocadan haber alınamıyordu Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Karı kocadan haber alınamıyordu! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı
15:33
Yasin Kol’a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu Bakın ne cevap verdi
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:48:55. #.0.2#
SON DAKİKA: MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei