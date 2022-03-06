MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev - Son Dakika
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MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

06.03.2022 12:03
MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz görev almaya devam edecekler. Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız" denildi.

Yarın oynanacak Süper Lig maçlarında görev alacak kadın hakemler şöyle;20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: GAMZE DURMUŞ PAKKAN (dördüncü hakem) 20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: CANSU TİRYAKİ (dördüncü hakem)

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: MELİS ÖZÇİĞDEM (dördüncü hakem)


- İstanbul
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Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev - Son Dakika


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