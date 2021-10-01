MHK Hakem Eğitimcisi Semineri İstanbul'da yapıldı

MHK Hakem Gelişim Programları arasında yer alan ve "Her ilde bir eğitimci projesi" kapsamında gerçekleştirilen "eğitimcinin eğitimi" semineri İstanbul'da yapıldı.

MHK ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen eğitim FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or ve TFF Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından yürütüldü. "Etkili Sunum Teknikleri" ve "Yetişkin Eğitimi" konularında Dr. Erden Or'un verdiği eğitimin yanı sıra Burçin Keskin tarafından katılımcılara "Hakem Eğitimcisinden Beklentiler" aktarıldı.

Eğitimler sırasında interaktif yaklaşım, görsel kullanımı ve eğitimcinin hakemlere yaklaşımı üzerinde duruldu. Grup çalışmaları ve grup sunumları ile tamamlanan ilk günün sonunda katılımcılar bireysel sunumlarını hazırladı. Toplantının ikinci gününde katılımcılar hazırladıkları sunumları yaparken, değerlendirmeye tabi tutuldu. Başarılı bulunan katılımcılar illerinde hakem eğitimcisi olarak görev alacaklar.

Seminerin kapanışında, MHK PMİK Üyesi Mahmut Çetiner bu projenin öneminin altını çizerken, bu eğitimler ile illerdeki eğitim çalışmalarının gelişerek hız kazanacağını ifade etti. - İSTANBUL