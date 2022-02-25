MHK Şubat Ayı Değerlendirme ve Gelişim Semineri sona erdi - Son Dakika

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, MHK şubat ayı değerlendirme semineri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 22-24 Şubat'ta yapılan seminere, MHK Başkanı ve üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Eğitim Departmanı, VAR Koordinatörü, Süper Lig Hakemleri, A-Klasman Hakemleri ve Video Yardımcı Hakemleri (VAR) katıldı.

Üç gün süren seminerde, ilk gün mental ve farkındalık, ikinci gün teknik çalışma, üçüncü gün fiziksel çalışma konuları üzerinde teorik ve pratik eğitimler yapıldı.