MHK Şubat ayı hakem gelişim programı sona erdi - Son Dakika

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 22-24 Şubat 2022 tarihleri arasında MHK Şubat ayı değerlendirme semineri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen MHK Hakem Gelişim Programı çerçevesinde Şubat ayı değerlendirme semineri sona erdi.

Üç gün süren seminerde; ilk gün mental ve farkındalık, ikinci gün teknik çalışma, üçüncü gün fiziksel çalışma konuları üzerinde teorik ve pratik eğitimler yapıldı. Eğitime; MHK Başkanı ve üyeleri, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Eğitim Departmanı, VAR Koordinatörü, Süper Lig Hakemleri, A-Klasman Hakemleri ve Video Yardımcı Hakemleri (VAR) katıldı. Çalışma grupları yöntemi kullanılan teorik eğitimler ve fiziksel çalışmalardaki ana konular aşağıda belirtilmiştir.

1. Gün 'Mental ve Farkındalık Çalışması'

Karar Verme Becerisi

Öz Farkındalık

Mental Antrenmanlar

2. Gün 'Teknik Çalışma'

Ceza Sahası Pozisyonları (UEFA klipleri)

Elle Oynamalar (UEFA klipleri)

Video Test ve geri bildirimi

Var Müdahaleleri ve yorumlanması

3. Gün 'Fiziksel Çalışma'

Müsabaka Video Koşu Analizleri

Antrenman Veri ve İçerik Değerlendirmeleri

Sahadaki Fiziksel Performans Analizleri

Kuvvet Testleri

Kondisyon Testleri - İSTANBUL