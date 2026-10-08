MHK, Süper Lig 7. haftada Galatasaray-Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler'i atadı

MHK, Süper Lig 7. haftada Galatasaray-Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler'i atadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarında görev alacak hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu'nca duyuruldu. Haftanın maçlarında Galatasaray-Kasımpaşa'da Halil Umut Meler, Samsunspor-Trabzonspor'da Oğuzhan Çakır, Beşiktaş-Kocaelispor'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Galatasaray- Kasımpaşa: Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk
16.00 Samsunspor- Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş- Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
Kaynak: AA
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