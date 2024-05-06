Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı - Son Dakika
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Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı

Miami Grand Prix\'sini Lando Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı olan Miami Grand Prix'sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Yarış, Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlendi ve 57 tur üzerinden gerçekleşti. Norris, 5. cepten başladığı yarışta kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü oldu. Sezonun 7. yarışı İtalya Grand Prix'si 19 Mayıs'ta koşulacak. Şu anda pilotlar klasmanında Max Verstappen liderliğini sürdürürken, takımlar klasmanında ise Red Bull birinci sırada yer alıyor.

06.05.2024 01:29
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Miami Grand Prix'sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. cepten başlayan Norris, 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 7.612 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 7. yarışı İtalya Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı - Son Dakika

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