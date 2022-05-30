Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu - Son Dakika
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Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu

30.05.2022 12:54

NBA Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat'i 100-96 yenerek adını finale yazdıran Boston Celtics, NBA finalinde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

NBA'de finalin adı belli oldu. Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics, finalde Golden State Warriors ile karşılaşacak.

7 MAÇLIK SERİ SONUNDA KAZANAN CELTICS

Miami'nin evinde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanmayı başaran Boston Celtics, 7. maçta rakibini 100-96 mağlup etti. Celtics'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum 26 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle oynadığı gecenin ardından konferans finallerinin MVP ödülünü aldı. Karşılaşmada Jaylen Brown ve Marcus Smart 24'er sayıyla galibiyet katkı verdi.

BUTLER'IN ÇILGIN PERFORMANSI MIAMI'YE YETMEDİ

Boston Celtics'in 44 yaşındaki koçu Ime Udoka, çaylak sezonunda takımını NBA finaline taşıyan ilk isim oldu. Miami Heat'te ise Jimmy Butler'ın 35, Bam Adebayo'nun 25 sayısı yeterli olmadı.

NBA FİNALİ NE ZAMAN ?

Golden State Warriors - Boston Celtics arasındaki NBA finalleri 3 Haziran Cuma günü başlayacak.

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Son Dakika Spor Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu - Son Dakika
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