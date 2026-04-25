Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te takımın Fransız yıldızı Michael Olise, son dönemdeki bireysel tavırlarıyla hem taraftarı hem de Alman basınını şaşırtmaya devam ediyor.
Bayern Münih’in Mainz karşısında aldığı galibiyetin ardından, takımın yıldız ismi Jamal Musiala galibiyet sevincini bir fotoğrafla ölümsüzleştirmek istedi. Ancak takım arkadaşına yönelen Musiala, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Michael Olise, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Musiala’ya sert bir el hareketiyle karşılık vererek bu isteği geri çevirdi.
Olise’nin bu tavrı aslında ilk sinyal olmadı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla tüm takım arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı. Bu durum, "Olise takım içinde mutsuz mu?" sorularını beraberinde getirmişti. Mainz maçındaki bu son hareket, Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Takım içindeki kimyanın bozulup bozulmadığı merak konusu oldu.
