Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti - Son Dakika
25.04.2026 20:12
Bayern Münihli futbolcu Micheal Olise, Mainz mücadelesinin ardından takım arkadaşı Jamal Musiala'nın fotoğraf çekilme isteğine el hareketiyle karşılık verdi. Fransız futbolcu Olise, geride bıraktığımız günlerde tüm takım arkadaşlarını sosyal medya hesabından takipten çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te takımın Fransız yıldızı Michael Olise, son dönemdeki bireysel tavırlarıyla hem taraftarı hem de Alman basınını şaşırtmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFA POZ VERMEDİ, EL HAREKETİ ÇEKTİ

Bayern Münih’in Mainz karşısında aldığı galibiyetin ardından, takımın yıldız ismi Jamal Musiala galibiyet sevincini bir fotoğrafla ölümsüzleştirmek istedi. Ancak takım arkadaşına yönelen Musiala, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Michael Olise, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Musiala’ya sert bir el hareketiyle karşılık vererek bu isteği geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA ''TEMİZLİK'' YAPMIŞTI

Olise’nin bu tavrı aslında ilk sinyal olmadı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla tüm takım arkadaşlarını sosyal medya hesaplarından takipten çıkmıştı. Bu durum, "Olise takım içinde mutsuz mu?" sorularını beraberinde getirmişti. Mainz maçındaki bu son hareket, Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Takım içindeki kimyanın bozulup bozulmadığı merak konusu oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 20:29:16. #7.12#
