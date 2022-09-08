Michy Batshuayi: Takımıma galibiyetler kazandırmak adına katkılar sağlayacağım - Son Dakika
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Michy Batshuayi: Takımıma galibiyetler kazandırmak adına katkılar sağlayacağım

08.09.2022 23:06
Michy Batshuayi: Takımıma galibiyetler kazandırmak adına katkılar sağlayacağım

Michy Batshuayi, "Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım" dedi.

Michy Batshuayi, "Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendini oldukça iyi hissettiğini söyleyen Batshuayi, "Harika bir karşılama oldu benim açımdan. Hem kulüp olarak hem takım arkadaşlarım olarak gerçekten çok iyi karşılandığımı ifade ettiğimi söyleyebilirim. Şu an yüzde yüz bir Batshuayi yok ama o seviyeye ulaşmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim. Galibiyetler kazandırmak adına ben de katkılar sağlayacağım" diye konuştu.

"ATMIŞ OLDUĞUM GOL BANA ÖZGÜVEN AŞILADI"Batshuayi, takımına 3 puanı getiren golü atmasının kendisine özgüven aşıladığını kaydederek, "Zaten golü takım arkadaşlarımla beraber kutladım. Benim mutluluğumu içtenlikle onlar da paylaştılar. Bunu gördüğüm zaman tabii ki ben de çok daha fazlasını vermek istiyorum. Takımımla beraber zaferler elde etmek istiyorum" şeklinde konuştu."TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM Kİ BU BENİM İŞİM"Jesus'un oyun tarzına uygun bir forvet olduğunu ifade etmesi hatırlatılan Batshuayi, "Hocanın takdiri, hocanın bileceği bir şey ama şunu söyleyebilirim burada herkes bana güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum ki bu benim işim" dedi."GÖSTERMİŞ OLDUKLARI BU SEVGİ BENİ AŞIRI MUTLU ETTİ"

Taraftarlar hakkında da konuşan Batshuayi, "Elbette ki onların göstermiş olduğu bu sevgi beni aşırı mutlu etti. Daha önce de söylemiş olduğum gibi beni çok iyi karşıladı taraftarlar ve bu bana fazlasıyla güç verdi. Ben de bu güç ve motivasyonu atacağım gollerle takım arkadaşlarımla kutlayacağım" ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus: Dinamo Kiev maç boyunca savunma yaptı Jorge Jesus: Dinamo Kiev maç boyunca savunma yaptı Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ardından
Kaynak: DHA

Michy Batshuayi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Michy Batshuayi: Takımıma galibiyetler kazandırmak adına katkılar sağlayacağım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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