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Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz - Son Dakika

Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz

15.12.2021 16:17
Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz

"Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız""Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız"İSTANBUL, - Miguel Crespo, "Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına...

"Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız"

"Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız"

İSTANBUL, - Miguel Crespo, "Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadele ncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımda forma giymesinin kariyeri için büyük bir adım olduğunu dile getiren Miguel Crespo, "Transferin son günlerinde transferim gerçekleştiği için takımla kamp süreci geçirememiştim ama fiziksel olarak zaten hazırdım. Takım arkadaşlarımla beraber idman yaptıkça, maçlarda süre aldıkça uyum sağlamaya başladım. Artık alıştım ve kendimi daha rahat hissediyorum. Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Her maç üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyorum. Bunun yansımalarını da sahada görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe'ye, bu güzel aileye çok büyük aidiyet duyuyorum" diye konuştu."PERFORMANSIMI TAKDİR ETMELERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM AMA BİR BAŞARI ELDE EDECEKSEK BUNU TAKIM OLARAK YAPACAĞIZ"Portekizli futbolcu, Gaziantep FK maçındaki performansının beğenilmesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Taraftarımızın desteği ve sevgisi benim için çok önemli. Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız. Bütüne baktığımızda bize takım olarak destek vermeleri çok daha elzem. Onların desteği, coşkusu bizim takım olarak yukarı çekiyor. Bizim temel itici gücümüz onların bize olan inancı. Lütfen bu desteği her zaman versinler, bize olan inançlarını korusunlar. Lütfen Fenerbahçe adının geçtiği her yerde onlar pozitif mesajlarıyla kulübümüzün ve bizlerin yanında olsunlar. Benim bu takım için çok çalışıp daha fazlasını yapmam gerektiğine inanıyorum. Onları çok mutlu etmek istiyorum. Onları mutlu etmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. En önemlisi her zaman Fenerbahçe'nin kazanması. Ben de kulübe mümkün olduğu kadar yardım etmek istiyorum" diye cevap verdi."ZOR BİR MAÇ OLACAK BİLİYORUZ AMA HAZIRIZ"Crespo, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadele için ise "Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz. Süre aldığım takdirde yine her zaman olduğu gibi iyi bir performans ortaya koymak için mücadele edip takımıma katkı sağlamak istiyorum."

Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz

Fenerbahçe, Beşiktaş, Miguel, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Miguel Crespo: Birbirimize inanıyor ve güveniyoruz - Son Dakika Spor


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