Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon geçen sezona oranla daha ofansif bir pozisyonda oynadığını ve daha çok fırsat yakaladığını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan başarılı oyuncu, maçla ilgili, "Bizler açısından zor bir maçtı. Bugünkü temennimiz 3 puan almak üzerineydi. Bu amaçla, bu istekle oynadığınızda da sonuç olarak istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Bütün takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederim. Bütün takımı kutluyorum." dedi.

Maçta attığı golü de anlatan Crespo, Pedro ve Valencia'nın attıkları koşularla kendisine alan yarattığına işaret ederek, "Onlar önümü boşalttılar, ben de kaleyi gördüğüm anda şut atmayı tercih ettim ve atmış olduğum şutta golü yakaladık. Bundan dolayı da takıma katkı sağladığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

"Çok daha ofansif bir pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim"

Gol atmak için ekstra çalışıp çalışmadığı sorulan Portekizli, gol ve asist kaydetmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Geçen sezon itibarıyla böyle çok fazla şut opsiyonları bulamayabiliyordum kendi adıma ama şu an çalışmış olduğumuz teknik adamla birlikte çok daha ofansif bir pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla da benim adıma daha çok fırsat oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Crespo, takım arkadaşı İsmail Yüksek ile ilgili bir soruyu da "Ben elimden gelenin en iyisini her zaman ortaya koymaya çalışıyorum. İsmail'le beraber bence güzel bir uyumumuz var. Diğer takım arkadaşlarım da aynı şekilde çok iyi performans gösteriyorlar. Kendi adıma çok sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz Milli Takımı'na çağrılma ihtimaliyle ilgili soruyu da Crespo, "Performansımın en iyisini ortaya koymak istiyorum antrenmanlarda ve maçlarda. Bildiğiniz üzere Portekiz Milli Takımı'nda da oldukça iyi oyuncular var. Tabii ki güzel bir hayal. Portekiz Milli Takımı'nda oynayabilmek adına çalışmalarımı sürdüreceğim." şeklinde yanıtladı.

Takımın 4 gol yemesini neye bağladığı sorusuna ise başarılı oyuncu, "Evet bunu görmezden gelemeyiz. Çünkü rakipler de aynı şekilde kaliteli oyunculara sahipler. Oyunlarını sürekli geliştiriyorlar, bir kalite ortaya koyuyorlar. 4 gol attı rakip ama bizim açımızdan önemli olan 5 gol atabilmekti galip gelebilmek adına. Biz de bunu yapabildiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.