Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi

İskoçya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide serisinde 7. olan Mikdat Sevler elendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli seçmelerinde piste çıkan milli atlet Mikdat Sevler, serisinde 7.80 koşarak 7'inci oldu.
Türkiye rekortmeni milli atlet Mikdat Sevler, bu sonuçla Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti.
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Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kaysersipor'u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri sona erdi. Büyükler sağ kol müsabakaları ve bedensel engelliler sağ ve sol müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Samsun Valisi, federasyon başkanı ve il müdürü tarafından takdim edildi. Müsabakalar sonucunda Avrupa şampiyonasında mücadele edecek milli takım aday kadrosu için 92 sporcu belirlendi.
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor FK ile Kocaelispor arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. İki takım da puanları paylaştı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Hakemlerin Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal ve Mehmet Dura olduğu maçta sarı kartlar da çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 yendi. Karşılaşmada Türk Telekom ilk periyodu önde tamamlarken, Galatasaray Ekmas ikinci periyotta öne geçti. Mücadele son dakikaya kadar çekişmeli geçerken, Galatasaray Ekmas galibiyeti 92-90 elde etti.
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