Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika
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Spor

Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi

İskoçya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide serisinde 7. olan Mikdat Sevler, Türkiye rekortmeni olmasına rağmen elendi. Sevler, 7.80 koşarak 7'inci sırada yer aldı ve şampiyonaya veda etti.

02.03.2024 17:53
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İskoçya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 60 metre engellide serisinde 7. olan Mikdat Sevler elendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow kentinde devam eden Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engelli seçmelerinde piste çıkan milli atlet Mikdat Sevler, serisinde 7.80 koşarak 7'inci oldu.

Türkiye rekortmeni milli atlet Mikdat Sevler, bu sonuçla Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mikdat Sevler, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda elendi - Son Dakika

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