Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
17.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boks dünyasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ve kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., Nisan ayında Kongo'da düzenlenecek özel bir organizasyonda karşı karşıya gelecek.

Boks dünyasında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Mike Tyson ile Floyd Mayweather Jr.'ın Nisan ayında Kongo'da karşı karşıya geleceği açıklandı.

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Ağır sıklet efsanesi Mike Tyson ile kariyerini namağlup tamamlayan Floyd Mayweather Jr., özel bir organizasyon kapsamında Kongo'da ringe çıkacak. Mücadelenin gösteri maçı formatında olması beklenirken, organizasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

Boks tarihinin en dikkat çeken isimlerinden ikisinin karşı karşıya gelecek olması, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tyson'ın gücü ile Mayweather'ın savunma ve hız üstünlüğünün nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı şimdiden merak konusu oldu.

Floyd Mayweather, Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Onur Balaban Onur Balaban:
    Paramı lazim olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:19:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.