Milan, Avrupa\'da yokları oynuyor

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Milan ile Ferencvaros karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Ferencvaros, 2-0 kazandı.

GOLLERİ İKİNCİ YARIDA GELDİ

Macar ekibinin gollerini 52. ve 66. dakikalarda Lenny Joseph kaydetti. Öte yandan konuk ekip Ferencvaros, 77. dakikada Bamidele Yusuf'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

DÖRDÜNCÜ MAÇTA ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte İtalyan devi Milan Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında 3 puanda kaldı. Ferencvaros ise puanını 12'ye yükseltti. Gelecek hafta Milan, Olympiakos deplasmanına çıkacak. Ferencvaros ise sahasında Celje'yi konuk edecek.