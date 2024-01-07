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Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti

Serie A'da 19. hafta maçında Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti. Goller, 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore'den geldi. Milan, puanını 39'a çıkararak 3. sırada yer aldı. Empoli ise düşme hattında kaldı.

Milan, deplasmanda Empoli\'yi 3-0 mağlup etti
07.01.2024 - 19:25,
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Serie A'da 19. hafta maçında Milan, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

Milan, karşılaşmayı 3-0 kazanırken goller, 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore'den geldi.

Bu sonuçla, Serie A'da puanını 39'a çıkaran Milan, Inter ve Juventus'un ardından 3. sırada bulunuyor. Empoli ise 13 puanla düşme hattında kaldı.

Kaynak: AA
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