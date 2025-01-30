Milan Skriniar resmen Fenerbahçe\'de

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

SKRINIAR'IN İLK SÖZLERİ

Milan Skriniar, sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

PSG'NİN KİRALIK OYUNCU LİMİTİ AÇILDI

Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.