Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Spor

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Slovak stoper, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlı olacak.

30.01.2025 17:33  Güncelleme: 17:41
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ın kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." denildi.

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

SKRINIAR'IN İLK SÖZLERİ

Milan Skriniar, sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra "Burada olduğum için çok mutluyum. Harika hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

PSG'NİN KİRALIK OYUNCU LİMİTİ AÇILDI

Fransız ekibinin kiralık oyuncu limiti yeniden açıldı ve Milan Skriniar'ı resmi olarak Fenerbahçe'ye kiraladı. Sahaya sarı-lacivertli formayla çıkmak için sabırsız olduğunu dile getiren Skriniar, Göztepe maçında Kadıköy'deki atmosfere hayran olmuştu.

Milan Skriniar resmen Fenerbahçe\'de

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Son Dakika Spor Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Ekinci:
    Fenevbahçe TFF ye müracaat da bulunmuş. Mayıs ayı kaldırılsın diye. Nisan ayından sonra direk Haziran ayına geçilsin demiş. TFF sormuş neden diye, ya arkadaş 9 senedir Mayıs ayında yüzümüz gülmüyor. En azından ağlamayız demişler. 28 106 Yanıtla
  • 541154:
    yanlış transfer 3+3+3bahçe o adam sakat sakat gene hüsran 10 53 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    sakat makat mecbur kaldı fener sazangibi atlamanin cezasi 17 46 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    6s liler bir kez daha zort oldu. 38 25 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    fırıldağın Fener'e 5 yıldızlı kazıklarından biri daha, hayırlı uğurlu olsun 6 42 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bizim beşiktaş ne yapıyor transfer de acaba hangi çöpleri arıyor 17 0 Yanıtla
  • 6490203:
    kral ya bekiştaşın şamp olacağı zamanda denk geldi üzülerek gidecek 0 15 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    yakında batacaklar sayın başkan gs nin tapusunu istiyoruz kime transfer teklif de bulunursa fb bulunup alınsın gs 1 veriyorsa siz 2 verip alın sakata emekli hepsini alsın fb 0 3 Yanıtla
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