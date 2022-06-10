Milas Belediyespor'da transferler devam ediyor - Son Dakika
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Milas Belediyespor'da transferler devam ediyor

10.06.2022 17:16
Milas Belediyespor'da transferler devam ediyor

TVF 1.Lig'de Muğla ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı önümüzdeki sezonun kadrosuna kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TVF 1.Lig'de Muğla ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı önümüzdeki sezonun kadrosuna kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Lige iddialı bir giriş yapmak isteyen Muğla temsilcisi şampiyonluk deneyimi yaşamış tecrübeli oyuncularla kadrosunu şekillendiriyor. Daha önce Hamit Yüksel Mandıracı, Oktay Tetik, Okay Serçe ve Rafael Migel ile anlaşma sağlayan takım, 4 yeni oyuncu transferinin yanı sıra geçtiğimiz sezon takımın yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Adem Aydın ile bu sezon için de anlaştı.

RIFAT ERDEN ÇEVİKEL MİLAS BELEDİYESPOR'DA

Kadrosuna pasör transferi gerçekleştiren takımımız Fenerbahçe, Beşiktaş, Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş, İBB, Solhanspor, Adilcevaz Türşad formalarını giyen, Fenerbahçe ile Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Halkbank ile Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu yaşayan, Beşiktaş, Afyon Belediye Yüntaş ve Adilcevaz Türşad takımları ile Türkiye 1.Lig Şampiyonluğu, Solhanspor ile Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren, 8 kez milli forma giyen başarılı pasör Rıfat Erden Çevikel'i kadrosuna kattı.

Kadrosuna genç oyuncuları da katan Milas Belediyespor, Halkbank alt yapı yıldız ve genç takımlarında birçok şampiyonluk yaşamış, Akkuş ve Hatayspor formaları giyen, Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonluğu ve Hatayspor ile Süper Lige çıkma başarısı göstermiş, 2000 doğumlu başarılı orta oyuncu Tuğberk Sungur ile anlaşma sağladı. Ayrıca, Fenerbahçe, Gaziantep Şahinbey, Afyon Belediyesi, Tokat Belediye Plevne, İnegöl Belediyesi ve Solhanspor formalarını giyen, Fenerbahçe ile Efeler Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu, Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu, Challenge Cup Şampiyonluğu, Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu yaşayan, Afyon Belediye ve Solhanspor takımlarıyla Efeler Ligi'ne yükselme başarısı göstermiş, Beykent Üniversitesi ile Avrupa Şampiyonu olmuş, 30 defa milli forma giyen 1991 doğumlu başarılı libero Burak Hazırol Milas Belediyespor kadrosuna dahil oldu.

Kadrosuna yabancı takviyesi de yapan Milas Belediyespor, Zamalek Sporting Club forması giyen, Mısır Milli takımı forması giyen ülkesinde voleybol liginde şampiyonluk yaşamış, 1995 doğumlu başarılı pasör çaprazı Hisham Yousri'yi kadrosuna kattı. Milas'ta transfer çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, voleybol, Afyon, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milas Belediyespor'da transferler devam ediyor - Son Dakika

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