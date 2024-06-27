Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota elde etti - Son Dakika
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Spor

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota elde etti

Milli atıcı Yusuf Dikeç, ISSF Olimpik Sıralama Listesi'ne göre 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bakan Bak, Dikeç'i tebrik ederek başarılar diledi.

27.06.2024 19:57
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Milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

ISSF Olimpik Sıralama Listesi'ne göre milli atıcı Yusuf Dikeç, 10m havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası almayı başardı. Milli sporcu, üst üste 5. kez olimpiyat oyunlarına katılacak.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden milli atıcı Yusuf Dikeç'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda 10 metre Havalı Tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Yusuf Dikeç'e ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota elde etti - Son Dakika

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