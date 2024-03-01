Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8. oldu

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasında 8. oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tüfek bireysel ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.
Şevval İlayda-Yusuf ikilisinin 8. sırayı aldığı 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan diğer Türk sporcular Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, yarışmayı 19. sırada tamamladı.
Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Damla Köse 15. oldu. Erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisindeki milli sporculardan Ömer Akgün 43'üncü, Mert Nalbant ise 48. sırada yer aldı.
Şampiyona, yarın yapılacak 10 metre havalı tabanca üçlü erkekler yarışmasıyla sona erecek.
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