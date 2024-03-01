Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8. oldu

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasında 8. sırayı aldı. Diğer Türk sporcular ise 19. ve 43. sıralarda yer aldı. Şampiyona yarın sona erecek.

01.03.2024 21:11  Güncelleme: 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmasında 8. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen organizasyonda, 10 metre havalı tüfek bireysel ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakaları yapıldı.

Şevval İlayda-Yusuf ikilisinin 8. sırayı aldığı 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan diğer Türk sporcular Şimal Yılmaz ile İsmail Keleş, yarışmayı 19. sırada tamamladı.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Damla Köse 15. oldu. Erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisindeki milli sporculardan Ömer Akgün 43'üncü, Mert Nalbant ise 48. sırada yer aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak 10 metre havalı tabanca üçlü erkekler yarışmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Macaristan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 21:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 8. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement