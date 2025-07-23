Milli atıcılar, Fransa'da düzenlenecek Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Chateauroux kentinde 25 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak müsabakalarda madalya mücadelesi verecek.
Atıcılık Milli Takımı, organizasyonda büyükler ve gençler kategorisinde toplam 29 sporcuyla yer alacak.
Ay-yıldızlı kafiledeki sporcular şunlar:
Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can, Mustafa Serhat Şahin, Kemal Madencioğlu, Salahi Zaimoğlu, Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran, Ali Can Arabacı, Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya, Dilara Bedia Kızılsu, Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam, Murat İlbilgi, Tuğba Tatlı, Esma Samira Kaya, İlia Naz Uzun, Ege Çapar, Hüseyin Efe Özmen, Vekil Ege Keten, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Aydın Güçlü, Adnan Efe Uçar, Mert Nalbant, Elif Duygu Eren Kotoş, İrem Denktaş
Son Dakika › Spor › Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?