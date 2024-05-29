Milli atıcılar Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Spor

Milli atıcılar Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Milli atıcılar Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası\'nda mücadele etti

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz 25 metre spor tabanca disiplininde mücadele etti. Tarhan 577 puanla 27'nci, Yılmaz ise 565 puanla 50'nci oldu. Ayrıca, Özgür Varlık ve Yusuf Dikeç 25 metre rapid tabanca disiplininde yarıştı ve Varlık 566 puanla 28'inci, Dikeç ise 560 puanla 30'uncu sırada yer aldı.

29.05.2024 21:41
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Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki şampiyonada 25 metre spor tabanca disiplininde milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 577 puanla 27'nci, Şimal Yılmaz 565 puanla 50'nci oldu.

25 metre rapid tabanca disiplininde milli atıcılar Özgür Varlık 566 puanla 28'inci, Yusuf Dikeç 560 puanla 30'uncu sırada organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Şimal, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atıcılar Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti - Son Dakika

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