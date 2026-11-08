Milli atlet Elif Çelik, Dakar 2026'da 2000 metre engellide bronz madalyaya uzandı

Milli atlet Elif Çelik, Dakar 2026'da 2000 metre engellide bronz madalyaya uzandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Elif Çelik, Senegal'in başkenti Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 2000 metre engelli finalinde yarıştı. Çelik, 6:36.99'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Milli atlet Elif Çelik, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Elif Çelik, atletizm kadınlar 2000 metre engelli finalinde yarıştı.
Ay-yıldızlı sporcu, 6: 36.99'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
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