Milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

23.07.2022 12:23
Milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama kategorisinde mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, 5.75'lik derecesiyle adını finale yazdırdı.

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama kategorisinde mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, 5.75'lik derecesiyle adını finale yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu ay Türk atletizm tarihinin Akdeniz Oyunları'ndaki ilk sırıkla atlama şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Ersu Şaşma, Oregon eyaletinin Eugene kentinde devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finale kalmayı başardı.

İki grup halinde yapılan sırıkla atlama seçmesine ilk hakkında aştığı 5.30 ile başlayan 22 yaşındaki Ersu Şaşma, daha sonra 5.50'yi geçti. Ardından 5.65'te ve 5.75'te ikinci atlayışlarında da başarılı olan milli atlet, böylece son 12 isim arasına kalarak finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Dünya Atletizm Şampiyonası'nda da finale çıkmayı başaran ilk Türk atlet olarak tarihe geçti.

Ersu Şaşma'nın final mücadelesi, şampiyonanın son günü olan 24 Temmuz Pazar gecesi sabaha karşı TSİ 03.25'te başlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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