Milli Atletler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Milli Atletler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı

Milli Atletler Balkan Şampiyonası\'nda 9 Madalya Kazandı

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

13.04.2025 13:54
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Yunanistan'da dün gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda milli atletler 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası, dün Yunanistan'da gerçekleştirildi. Büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde yapılan organizasyona Türkiye, Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katıldı. Balkan Atletizm Birliği tarafından Yunanistan'ın Astros kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi 18 sporcu temsil etti. Hayrettin Yılmaz ve Meryem Bekmez, Balkan şampiyonu olurken, Kader Güvenç ve Azadullah Begçe gümüş madalya kazandılar. Mikail Dere, Kader Dost, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven ve Muhammed Emir Işık ise bronz madalya kazandı.

Ahmet Karadağ: "2028 olimpiyatlarında maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, "Balkan şampiyonasında tecrübeli sporcularımızın yanı sıra, genç sporcularımızla katıldık. Dereceye giren ve yarışan tüm sporcularımızı kutluyorum. 2028 Olimpiyatlarında yürüyüş 20 kilometre yerine, 21 kilometre olacak. Yani yarı maraton mesafesinde yapılacak. Spor bakanlığımız, Spor genel müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve biz federasyon olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında da tüm kotaları alarak, maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek olacak. Sporcularımız daha önce bunu başardılar yine başaracaklar" diye konuştu.

Öte yandan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Milli takım kafile başkanlığını yapan (TAF) yönetim kurulu üyesi Özgür Ulupınar, mücadele eden tüm sporculara teşekkür ederek gelecekte yapılacak olan yarışmalarda başarılar diledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Atletler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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