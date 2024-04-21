Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan Türkiye Takımı, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda kota aldı

Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan Türkiye Takımı, Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan Karışık Bayrak Maraton Yarışı'nda 20. olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı. - ANTALYA
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Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi, uçuş heyecanını yaşadı ve kağıt uçak yarışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de gerçekleşti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu ve gol yedikten sonra oyuncularının gösterdiği reaksiyonun önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik oyuncularla geldiklerini ve daha fazla üretken olmaları gerektiğini söyledi.
Türk bisikletçi Gürkan Genç, 2012'de başladığı dünya turuna geri döndü. 69 ülke ve 3 kıtayı bisikletiyle pedallayarak geçen Genç, ABD vizesi almak için Türkiye'ye döndü ve vizesini aldıktan sonra turuna devam etmek için ABD'ye gitti. Genç, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi ve bisiklet turunu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek bisikletli yaşam sürecine destek vermek istediğini belirtti.
Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den oluşan milli takım, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda karışık bayrak maraton yarışında 20. sırada yer alarak Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. İtalya, Japonya ve İspanya ise madalya kazanan ülkeler oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-93 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Celal Dumanlı ve Üzeyir Ergün (penaltıdan) kaydederken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un tek golünü Begic attı.
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